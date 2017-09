Instagram belauscht mich! Kann das sein?

Er hat in seiner Instagram-App Werbung für ein Produkt gesehen, das er nie im Internet gesucht, nicht in sozialen Netzwerken besprochen, nicht gelikt und über das er keine Informationen geteilt hat. Aber er hat darüber mit seinen Freunden in einem „lebendigen“ Gespräch in einem Café gesprochen. Er kam zu dem Schluss, Instagram habe vermutlich seine Gespräche im realen Leben mit dem Mikrofon belauscht.

This has happened to me with other apps. "Instagram is listening to you" – Damian Le Nouaille – Medium https://t.co/lHVr1lf8zO pic.twitter.com/AN0CregYq2