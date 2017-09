Hunderte Millionen US-Dollar für syrische Flüchtlinge

© AFP 2017/ ABDULMONAM EASSA / AFP Russland leistet syrischer Opposition humanitäre Hilfe

Der Behörde zufolge entfallen 516 Millionen Dollar davon an syrische Flüchtlinge , die sich im Land aufhalten. 88 Millionen sind für Geflüchtete in Jordanien vorgesehen, 35 Millionen an Syrer in der Türkei, 29 Millionen für syrische Flüchtlinge in Libanon. Für in den Irak geflüchtete Syrer sollen 15 Millionen bereitgestellt werden, 13 Millionen für jene in Ägypten und die restlichen zwei Millionen für syrische Flüchtlinge in anderen Ländern der Region.

Insgesamt haben die USA laut dem State Departement seit 2012 7,4 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe für syrische Flüchtlinge ausgegeben.