Italienische Biker sammeln Hilfspakete für Kinder im Donbass

Im Rahmen einer humanitären Aktion am Donnerstag in Rom haben italienische Biker Schulbücher, Schulsachen und Spielzeuge für Kinder im Gebiet Donezk gesammelt. Die Hilfspakete ergeben ein Gesamtgewicht von knapp 200 Kilogramm und sind auf dem Weg in den Donbass.

© Sputnik/ Michail Alaeddin Syrische Provinzen bekommen Hilfspakete - russisches Versöhnungszentrum

„Vor einigen Monaten habe ich beschlossen, Hilfspakete für Kinder im Donbass zu sammeln“, erzählte Klaudia Korbut, eine Organisatorinnen, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti. „Meine Freunde haben mir innerhalb von zwei oder drei Tagen 32 Kilogramm Kulis, Heften und Farben gebracht. Dann hab ich gedacht, dass es möglich ist, sogar mehr Sachen zu sammeln.“ Sie habe ihrem Freund, ein Biker, eine Nachricht geschickt, worauf dieser die ganze Gemeinschaft italienischer Biker davon informierte.

„Bikers sind sonderbare und zugleich wunderbare Menschen, deswegen sind wir hier, bei dieser Aktion“.

Die Sachen würden in die Schule im Donezker Bezirk Petrowskij und in ein großes Internat in Krasnodon, einer Bergarbeiterstadt im äußersten Osten der Ukraine, gebracht.

Die Leiterin der Kulturassoziation „Speranza“ sagte: „Außerdem treffen wir an Ort und Stelle die Entscheidung über die humanitäre Hilfe für andere Schulen. Wir glauben, wir können mehr Sachen sammeln, denn viele Menschen können heute nicht kommen. Dann fangen wir an, die die Ladung in den Donbass anzuliefern. Das wird ein oder zwei Monate dauern.“