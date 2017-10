Anschlagspläne mit Nagelbomben: Im Untergrund tätige IS-Zelle bei Moskau aufgedeckt

Der russische Geheimdienst FSB hat eine tief im Untergrund tätige Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Nähe von Moskau aufgedeckt. Dies teilte der öffentliche Dienst des FSB mit. Die Zelle sei von ausländischen IS-Emissären geleitet worden. Die Terroisten wollten mit Nägeln bestückte Bomben in Menschenmengen sprengen.