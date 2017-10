Nach Anschlag von Barcelona: Opferfamilie verklagt Twitter, Facebook und Google

© AP Photo/ J. David Ake Soziale Netzwerke als schwaches Kettenglied der US-Demokratie

Die Unternehmen hätten „der Terrorgruppe IS jahrelang bewusst und rücksichtslos Accounts zur Verfügung gestellt , damit diese ihre sozialen Netzwerke als Mittel zur Verbreitung extremistischer Propaganda, Geldbeschaffung, und Anwerbung neuer Anwärter nutzt", heißt es in der Klage.

Dem Sender zufolge sollen die Rechtsanwälte ein Schwurgerichtsverfahren gefordert und Schadensersatz verlangt haben.

Am 17. August war in Barcelona ein Mann auf der beliebten Flaniermeile Las Ramblas mit einem Transporter in die Menge gerast und hatte mindestens 14 Menschen getötet. Mehr als 130 weitere wurden verletzt. Die Verantwortung für das Attentat übernahm der IS.