17 Spionageflugzeuge vor russischer Grenze geortet, eins davon abgefangen

In der vergangenen Woche haben 17 ausländische Militärflugzeuge vor den russischen Grenzen spioniert, eins von ihnen wurde abgefangen, berichtet die offizielle Zeitung des russischen Verteidigungsministeriums, „Krasnaja Swesda“.

Laut dem Bericht „Die russischen Streitkräfte in der vorigen Woche“ wurden im besagten Zeitraum insgesamt 15 Maschinen in der westlichen strategischen Richtung und zwei in der arktischen Region geortet. Ein ausländisches Aufklärungsflugzeug sei abgefangen worden. Außerdem hätten fünf ausländische Schiffe Aufklärung betrieben.

Die russischen Grenzen sollen dabei nicht verletzt worden sein.