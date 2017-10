Einzeltäter, Sprengstoff im Auto: Neue Details über Las-Vegas-Schützen

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez Vegas-Schütze Paddock schoss auf Tanklager

Die Polizei von Las Vegas sei sich sicher, dass Paddock Einzeltäter war, berichtet US-Sender Fox News unter Berufung auf den Polizeivertreter Kevin McMahill. Die Polizei habe Videos aus den Überwachungskameras durchgesehen und niemandem entdeckt, der der Mitwisserschaft verdächtigt sein könnte. McMahill fügte auch hinzu, die Polizei habe keine Beweise gefunden, dass die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh) die Verantwortung für die Schießerei trägt.

Der Sender CNN berichtete, die Polizei habe im Auto, das Paddock in der Garage von Mandalay Bay Casino geparkt hatte, 20 Kilo Sprengstoff und zwei Koffer mit Munition gefunden. Nach Angaben der Polizei wollte der Schütze den Wagen in die Luft sprengen falls er beschossen würde.

Stephen Paddock hatte bei einem Country-Musikfestival vom Hotelzimmer des 32. Stockwerkes des Hotels Mandalay Bay aus auf die Teilnehmer gefeuert und sich danach das Leben genommen. In seinem Hotelzimmer wurden 23 Schusswaffen, einschließlich 19 Maschinenpistolen und über 1000 Patronen sichergestellt. In seinem Haus in Mesquite fand die Polizei Sprengstoff und dessen Komponenten. Nach Polizeiangaben kamen 59 Menschen ums Leben, mehr als 500 weitere wurden verletzt. Es war die bislang folgenreichste Schießerei in der jüngeren US-Geschichte.