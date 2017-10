Ein Fahrzeug ist auf dem Trainingsstützpunkt der US-Armee Fort Jackson (US-Bundesstaat South Carolina) in eine Gruppe von Soldaten gerast. Das geht aus einer Mitteilung auf dem offiziellen Twitter-Account der Militärbasis hervor.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend (Ortszeit), als ein Militärfahrzeug in eine angetretene Truppe von Soldaten fuhr , wobei zwei von ihnen getötet und sechs weitere verletzt wurden. Zwei Verletzte befänden sich in kritischem Zustand, hieß es.

Weitere Details des Zwischenfalls wurden nicht genannt. Der Kommandeur des Trainingszentrums, Major Pete Johnson, versprach, Ermittlungen bezüglich des Vorfalls einzuleiten.