Manchester-Terror: Spur führt nach Deutschland - Medien

Nach dem tödlichen Anschlag auf ein Konzert in Manchester verfolgen die Ermittler auch eine Spur nach Deutschland, wie die Zeitung „Kölner Stadt-Anzeiger“ unter Berufung auf Quellen in Sicherheitskreisen berichtet.

Der jüngere Bruder des Attentäters, Hashem Abedi, soll in Deutschland libysche Geschäftsleute besucht haben, die der Terror-Finanzirrung verdächtigt werden. Laut Ermittlungen von Special Branch, Scotland Yard, des britischen Geheimdienstes MI5 und deutscher Behörden reiste er zweimal nach Leipzig und Weißenfels.

Die Bundespolizei habe am 17. Dezember 2016 Hashem Abedi ohne Fahrkarte in einem Zug von Weißenfels nach Leipzig kontrolliert. Dabei habe sich der Brite mit libyschen Wurzeln gegenüber den Beamten mit seinem britischen Führerschein ausgewiesen.

In Weißenfels mit seinen 40.000 Einwohnern gibt es dem Blatt zufolge eine große libysche Gemeinde mit mehr als 500 Menschen. Vor Ort soll Hashem Abedi laut britischen Ermittlern drei libysche Immobilien-Kaufleute kontaktiert haben, die „unter anderem Dutzende Wohnungen in dem schmucken Barockstädtchen ankauften“. Nach dem Bombenanschlag in Manchester wurden demnach alle drei Investoren als Geldwäscher eingestuft.

Attentäter von Manchester baute Bombe mit YouTube-Anleitung

Der 20-jährige Hashen Abedi sitzt derzeit in Libyen im Gefängnis. Die örtlichen Behörden legen ihm ein Mordkomplott gegen den deutschen UN-Libyengesandten Martin Kobler zur Last.

Am 22. Mai hatte ein bei einem Konzert der US-Pop-Sängerin Ariana Grande in der Manchester Arena verübtes Attentat 22 Menschen das Leben gekostet. Den Anschlag hat laut Meldungen Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, verübt.