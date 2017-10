Auftraggeber von Antisexismus-Skulptur muss 5 Mio. Dollar wegen Sexismus zahlen

Das State Street Corporation Unternehmen, bekannt durch die Skulptur „Fearless Girl“ in New York, die der Ungleichheit der Geschlechter gewidmet ist, muss eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen US-Dollar wegen Diskriminierung der Frauen zahlen. Dies meldet die amerikanische Zeitung „The New York Times“ am Samstag.