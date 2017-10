Darum will Trumps erste Frau Ivana nicht US-Botschafterin in Tschechien werden

Die erste Frau des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat erzählt, warum sie das Angebot ihres Ex-Mannes abgelehnt hatte, US-Botschafterin in Tschechien zu werden. Ivana sprach darüber mit dem US-Sender CBS, wie verschiedene amerikanische Medien berichten.

Laut den Medien sagte Ivana, Trump habe ihr den Posten als US-Botschafterin in Tschechien angeboten, wenn sie es gewollt hätte.

Sie habe aber abgelehnt, weil sie nicht ihre persönliche Freiheit und ihren Lebensstil aufgeben wollte.

„Na gut, wieso soll ich mich von Winter auf Miami, Sommer in St. Tropez und Herbst-Frühling in New York verabschieden? Ich habe ein wunderbares Leben“, sagte Ivana.

Das 68-jährige Ex-Model Ivana Trump war die erste Ehefrau des jetzigen US-Präsidenten. Sie wurde in der damaligen Tschechoslowakei, heute Tschechien, geboren.

Sie heiratete den heutigen Milliardär im Jahre 1977, 1990 ließen sich die beiden scheiden. Trotzdem sieht sich Ivana noch immer als Teil des Trump-Teams und will ihrem Ex-Mann und den USA dienen.