Das hat Vegas-Schütze in seiner Notiz geschrieben

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez Vegas-Schütze Paddock schoss auf Tanklager

Demnach hatte Paddock in der Notiz Berechnungen gemacht, bevor er die Besucher des Musikfests von seinem Hotelzimmer aus massakrierte – um seine Ziele genauer zu treffen. Der Schütze habe auf dem Zettel die Distanz, die Höhe, von der aus er seine Schüsse abgab, sowie den zu erwartenden Spannungsabfall der Kugeln in der Menschenmenge aufgeschrieben.

„Er hatte das alles aufgeschrieben und berechnet. Darum wusste er genau, wohin er schießen muss, um seine Ziele zu treffen“, sagte der Beamte der Polizei Las Vegas, David Newton, gegenüber CBS.

Stephen Paddock hatte bei einem Country-Musikfestival vom Hotelzimmer des 32. Stockwerkes des Hotels Mandalay Bay aus auf die Teilnehmer gefeuert und sich danach das Leben genommen. In seinem Hotelzimmer wurden 23 Schusswaffen, darunter 19 Maschinenpistolen und über 1000 Patronen, sichergestellt. In seinem Haus in Mesquite fand die Polizei Sprengstoff und dessen Komponenten. Nach Polizeiangaben kamen 59 Menschen ums Leben, mehr als 500 weitere wurden verletzt. Es war die bislang folgenreichste Schießerei in der jüngeren US-Geschichte.