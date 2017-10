Sechs Tote bei Mega-Explosion von Tankstellen in Ghana - VIDEO

Bei einer Explosion an Tankstellen in Ghana sind in der Nacht auf Sonntag sechs Menschen getötet und 45 weitere verletzt worden. Dies meldete am Sonntag das Portal „GhanaWeb“ unter Berufung auf das ghanaische Informationsministerium.

Der Vorfall ereignete sich in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Dem Portal zufolge explodierte zunächst ein Flüssiggas-Transporter, der sich neben der Tankstelle befand. Demnach griff das Feuer über und ließ die Tankstelle in einem großen Feuerball explodieren. Nach der Explosion seien noch zwei weitere Tankstellen, die sich an der gleichen Straßenkreuzung befanden, in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Feuerwehr sind drei Menschen am Explosionsort und drei weitere später an ihren schweren Brandverletzungen gestorben. 35 Verletzte befinden sich in Krankenhäusern, vier von ihnen in kritischem Zustand.