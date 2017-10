Frankreich kürzt Weinproduktion auf ein Minimum seit 60 Jahren

Vor allem ist das demnach wegen der Witterungsverhältnisse passiert, insbesondere wegen des Frostes im Frühling in Bordeaux, wegen der Sommergewitter, die in der Champagne eine Traubenfäulnis auslösten, aber auch wegen der Dürre im Südosten Frankreichs.

Das Volumen der Weinproduktion reduziere sich in diesem Jahr um 19 Prozent bis auf 36,9 Millionen Hektoliter, was etwa 4,9 Milliarden Weinflaschen entspricht, so das französische Landwirtschaftsministerium. Es sei das geringste Volumen seit 1957, als der Frühjahrsfrost die Blütenknospen auf den Weinplantagen erfrieren ließ.