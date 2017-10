Hai in Wien von Burka-Verbot gebissen – Netz spottet

Ein zu PR-Zwecken als Hai verkleideter Mann muss in Wien Strafe zahlen, weil er gegen das am 1. Oktober in Kraft getretene Verschleierungsverbot verstoßen hat, berichten österreichische Medien. Das Hai-Maskottchen war bei der Eröffnung einer Filiale des Apple-Resellers McShark in der Innenstadt anwesend. Der Vorfall erntete im Netz vor allem Spott.