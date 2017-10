„Schurke“: Tschechiens Präsident sorgt mit Krim-Aussage für Entrüstungswelle in Kiew

So nannte der Rada-Abgeordnete der Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“) Leonid Jemez auf Facebook Zeman einen „Schurken“. Der fraktionsfreie Abgeordnete Boris Beresa schrieb in den sozialen Netzwerken, der tschechische Staatschef sei eine „glamouröse Kanaille“.

„Erst unlängst haben Ärzte Zeman empfohlen, weniger Alkohol zu konsumieren. Darauf antwortete er, dass er nicht weniger trinken werde. Nach einer derartigen Aussage sehe ich, dass er damals nicht gelogen hat“, so Beresa.

Indes bezeichnete Vize-Parlamentschefin Irina Geraschtschenko Zemans Worte in Bezug auf die Krim als ungeheuer zynisch.

„Es ist sehr traurig, eine völlige politische Degradierung zu sehen. Die tschechische Delegation, die sich unter diesem Zustrom der Prinzipienlosigkeit und fehlender Moral peinlich und unangenehm fühlte, hat Mitleid ausgelöst“, sagte sie.

Zuvor am Dienstag soll Zeman bei einer PACE-Tagung die Wiedervereinigung der Krim mit Russland als „geschehene Dinge“ eingestuft und betont haben, dass die antirussischen Sanktionen ineffektiv seien. Zudem soll er die Ukraine und Russland dazu aufgerufen haben, einen direkten Dialog aufzunehmen.

Die Behörden in Kiew erkennen das auf der Krim am 16. März 2014 durchgeführte Referendum über die Wiedervereinigung mit Russland und die nachfolgende Eingliederung der Halbinsel in den Bestand der Russischen Föderation nicht an und betrachten die Krim weiterhin als einen Bestandteil der Ukraine. Die Regierung in Kiew hält die Krim weiter für ein ukrainisches, zeitweilig „okkupiertes Territorium“. Ausländer und Personen ohne Staatsbürgerschaft dürfen die Krim laut den ukrainischen Gesetzen nur mit einer speziellen Erlaubnis über Grenzkontrollpunkte besuchen.