Warum Gorbatschow nicht in den Westen ausreisen will

Der Ex-Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow wird nicht in den Westen ausreisen und in Russland bleiben. Dies erklärte er am Dienstag bei der Präsentation seines neuen Buches „Ich bleibe Optimist“, bei der er unzählige Leserfragen beantwortete und zu vielen Problemen Stellung nahm.