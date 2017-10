UN-Generalsekretär: Vier Länder für fast 90 Prozent der Hinrichtungen verantwortlich

© AP Photo/ Jason DeCrow Neuer Umgang bei der UN mit russischen Initiativen

Laut den UN-Angaben sind die Hinrichtungen im Jahr 2016 um 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 zurückgegangen.

„Heutzutage sind vier Länder für 87 Prozent aller registrierten Todesstrafen verantwortlich “, sagte Guterres am Dienstag mit Blick auf China, Saudi-Arabien, Iran und Irak.

Gleichzeitig betonte der Generalsekretär, dass die meisten UN-Länder die Todesstrafe bereits verboten hätten. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch zwei afrikanische Länder — Gambia und Madagaskar, die im vorigen Monat wichtige Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe unternommen hätten.

„Ich will alle Länder, die sich an diese barbarische Praxis halten, anmahnen: Bitte stoppen Sie die Exekutionen“, so Guterres.

Der Vollzug einer Todesstrafe müsse transparent sein, doch mehrere Länder, wo Hinrichtungen legal sind, würden gegen ihre internationalen Verpflichtungen verstoßen, indem sie verheimlichten, „wer und warum zur Todesstrafe verurteilt ist“. Außerdem seien in manchen Staaten die Informationen über Hinrichtungen ein Staatgeheimnis.

„Gleichzeitig beunruhigt uns die Tendenz, das längst festgelegte Moratorium für Hinrichtungen in Terrorfällen neu zu überdenken“, sagte der UN-Generalsekretär.