Turkmenischer Präsident macht Putin flauschiges Geschenk – VIDEO

Der Präsident Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedow, hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin bei einem Treffen am Mittwoch in Sotschi einen Welpen der Rasse Zentralasiatischer Owtscharka geschenkt. Anlass für das Geschenk war Putins 65. Geburtstag am 7. Oktober.