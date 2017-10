Damaskus: Tote und Verletzte bei Doppelanschlag auf Markt und vor Polizeizentrale

Zwei Selbstmordattentäter haben sich in der Nähe von einer Polizeizentrale in Damaskus in die Luft gesprengt, teilte das syrische Innenministerium am Mittwoch mit. Kurz darauf soll es zu einem weiteren Anschlag am Eingang eines Markts gekommen sein. Wie ein Korrespondent vor Ort berichtet, gibt es Tote und Verletzte.