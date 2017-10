EU will Tausende ausländische Terrorverdächtige identifiziert haben

„Auf der Datenbank der europäischen Polizeibehörde Europol stehen etwa 8000 potentielle ‚ausländische Kämpfer‘, die von den EU-Mitgliedsländern identifiziert und des Terrors verdächtigt werden“, teilte King am Mittwoch in der ersten Sitzung der Kommission des Europäischen Parlaments zur Kontrolle über Anti-Terror-Maßnahmen (TERR) in Brüssel mit.

© AFP 2017/ MANDEL NGAN / FILES BKA stellt dem FBI Daten über 299 Terror-Verdächtige bereit – Medien

Ihm zufolge soll ein Teil der Kämpfer bereits angeblich im Irak und in Syrien getötet worden sein, während ein weiterer nach Europa zurückkehren wolle oder bereits zurückgekehrt sei. Die restlichen Extremisten wollten wohl in andere Weltteile gelangen.

Die TERR-Kommission wurde im Juli gestiftet. Ihr Mandat ist auf zwölf Monate befristet und sieht unter anderem Fehleranalysen und Ermittlungen bei den Maßnahmen zur Terrorbekämpfung in den EU-Ländern vor.