Türkisches Gericht urteilt: Deutsche Journalistin bleibt in Haft

Die seit mehr als fünf Monaten in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu soll weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht gab am Mittwoch dem Antrag ihrer Anwälte, sie bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu setzen, nicht statt. Dies meldet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.