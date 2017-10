Poroschenko kommentiert skandalöses Bildungsgesetz in Ukraine – und macht Versprechen

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Mittwoch auf einer PACE-Tagung in Straßburg versprochen, die Sprachenrechte der nationalen Minderheiten in der Ukraine mit den internationalen Standards in Übereinstimmung zu bringen und Empfehlungen der Venedig-Kommission des Europarates zum Bildungsgesetz in die Tat umzusetzen.