Donezk: Ukrainie verlegt schwere Militärtechnik an Trennungslinie

„Nach Angaben unserer Aufklärung verlegt der Gegner schwere Militärtechnik auch weiter in die Nähe der Berührungslinie. So sind in den zurückliegenden 24 Stunden drei 122-mm-Selbstfahrlafetten vom Typ „Gwosdika", zwei Schützenpanzer und zehn Panzer an das Dorf Granitnoje verlegt worden", sagte Bassurin am Sonntag in einer Pressekonferenz.

Zudem würden ukrainische Soldaten der Bevölkerung der von ihnen kontrollierten Gebiete im Donbass deren Eigentum gewaltsam wegnehmen: In der Nähe der Stadt Gornjak hätten Soldaten der 128. Gesonderten Gebirgsjägerbrigade einem Bauer einen Traktor weggenommen, um Schanzarbeiten auf ihren Stellungen durchzuführen.