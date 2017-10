Reform-Maidan in Kiew: Demo zu Unterstützung von Saakaschwilis Ukraine-Rettungsplan

Hunderte Aktivisten haben sich am Sonntag zu einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude in Kiew versammelt, um den 70-tägigen Rettungsplan Michail Saakaschwilis für die Ukraine, den er am Vortag präsentiert hatte, zu unterstützen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ria Novosti unter Verweis auf einen Korrespondenten vor Ort.