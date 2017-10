Heldenhaftes Segeln von zwei Amerikanerinnen auf Pazifik: Alles Lüge?

Laut einer Sprechern der US-Küstenwache gibt es in der Geschichte der beiden US-Seglerinnen Jennifer Appel und Tasha Fuiava, die fünf Monate lang im Pazifik getrieben haben wollen, viele Ungereimtheiten, meldet AP am Dienstag.

© AP Photo/ U.S. Navy Sie trieben fünf Monate im Ozean: Zwei Amerikanerinnen aus Seenot gerettet

Unter anderem stellte sich heraus, dass die Frauen die Notfunkbake nicht eingeschaltet hatten, obwohl sie eine solche in der Jacht hatten, teilte der offizielle Vertreter der Küstenwache, Scott Carr , mit. Appel erklärte, sie hätten das nicht getan, weil sie „keine unmittelbare Bedrohung für ihr Leben“ gefühlt hätten.

Im Juni trat eine Küstenwache bei Tahiti mit Appels und Fuiavas Jacht in Verbindung. Die Frauen teilten mit, dass alles in Ordnung sei und dass sie am nächsten Tag an Land gehen wollen. Später behaupteten die Seglerinnen, dass ihr Motor zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert habe und dass ein Mast und die Takelage defekt gewesen seien.

Die Information, dass die Frauen sofort nach dem Auslaufen aus Honolulu einen drei Tage dauernden heftigen Sturm erlebt haben sollen, ist ebenfalls zweifelhaft. Dem US-Wetterdienst zufolge gab es in dieser Zeit in der Region der Hawaii-Inseln gar keinen Sturm.

Nach dem Unwetter wollten Appel und Fuiava ihren eigenen Angaben nach zurückkehren, es habe aber auf den nächsten Inseln keinen passenden Hafen gegeben, was laut AP nicht stimmt. Die Wahl der weiteren Route ist auch fraglich: Statt nach einem Hafen auf Hawaii zu suchen, begaben sich die Amerikanerinnen zu den mehr als 1500 Kilometer entfernten Cookinseln. Die Inseln liegen Hunderte Kilometer von Tahiti entfernt, was den Seglerinnen zufolge ihr Reiseziel war.

Am 26. Oktober waren die Frauen 900 Kilometer südöstlich der japanischen Küste vom US-Docklandungsschiff USS Ashland gerettet worden.