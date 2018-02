Grenzer stellen 800 Kilo mit Schweinepest verseuchtes Fleisch aus Ukraine sicher

Russische Grenzer im Gebiet Brjansk haben rund 800 Kilogramm von mit afrikanischer Schweinepest verseuchtem Fleisch sichergestellt. Wie der Inlandsgeheimdienst FSB, dem der Grenzdienst unterstellt ist, am Freitag mitteilte, kam die Partie vom Territorium der Ukraine.

Das verseuchte Fleisch unbekannten Ursprungs wurde in einem von den Grenzern zur Kontrolle gestoppten Wagen entdeckt. Die Ladung hatte keine Begleitpapiere. Der Fahrer teilte mit, das Fleisch sei von seinen Komplizen in der Ukraine durch die Grenze geschmuggelt worden und sollte in Russland abgesetzt werden.

Zuvor hatte ein nach Russland übergelaufener ukrainischer Grenzsoldat ausgesagt, dass eine große Fleischpartie in die Russische Föderation geschmuggelt werden sollte.