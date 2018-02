Unbekannter verprügelt US-Diplomaten in Kiew

Laut der Behörde ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag auf dem Maidan Nesaleschnosti, dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz.

Der Diplomat habe sich an jenem Abend in ein Fast-Food-Restaurant begeben wollen und sei dabei in einem Fußgängertunnel von einem Fremden zunächst angesprochen worden, heißt es in der Mitteilung. "Als der Ausländer die Kopfhörer abnahm, wurde er ins Gesicht geschlagen."

Zur Zeit würden die Ermittler die Umstände und Hintergründe des Zwischenfalls untersuchen, Aufzeichnungen von den Überwachungskameras auswerten und nach Augenzeugen suchen. Ein Strafverfahren wegen leichter Körperverletzungen sei eingeleitet worden. Das ukrainische Strafrecht sieht bei dieser Straftat eine Geldstrafe oder Besserungsarbeiten von bis zu zwölf Monaten vor.

Ukrainischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um den Zweiten Sekretär der US-Botschaft in Kiew, Omar Cardenti.

Die US-Botschaft in der Ukraine sagte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti, sie könne den Vorfall einstweilen nicht kommentieren.