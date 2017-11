Neuer Taifun nähert sich Vietnam kurz vor APEC-Gipfel

Der neue Taifun „Haikui“ hat sich nach Angaben des vietnamesischen Wetterdienstes im Südchinesischen Meer westlich der Philippinen gebildet. In einigen Tagen kann der pazifische Tropensturm in Vietnam auf Land treffen.

Laut dem Wetterdienst driftet der Taifun in Richtung Nordwesten ab, aber seine genaue Bahn können die Meteorologen momentan noch nicht voraussagen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der Tropensturm auch die Stadt Da Nang treffen könne, wo am 10. und 11. November der Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfindet.

In der vorigen Woche war der Taifun „Damrey“ in Vietnam auf Land getroffen. Nach Angaben der vietnamesischen Behörden kamen mindestens 61 Menschen ums Leben. In einigen Regionen des Landes war es zu Überschwemmungen gekommen.