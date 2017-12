Nordkorea: Seeblockade durch USA ist Kriegserklärung

Nordkorea wird die mögliche Seeblockade seitens der USA und ihrer Verbündeten als eine direkte Kriegserklärung auffassen. Dies geht aus einem am Sonntag in der Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlichten Kommentar hervor.

„Wir werden die Seeblockade durch die USA und ihre Nachfolger als einen Akt der Aggression gegen die Souveränität und Würde unserer Republik sowie als eine erneute öffentliche Kriegerklärung betrachten“, heißt es in der Zeitung. „Wir müssen bereit sein, auf Gegenmaßnahmen zurückzugreifen, sollten wir die praktische Umsetzung dieser Pläne merken.“

Nach dem Raketentest am 29. November hatte das US-Außenministerium erklärt, es sei notwendig die internationalen Maßnahmen zum Abfangen von verdächtigen nordkoreanischen Schiffen auf ein neues Niveau zu heben. Später berichtete die Agentur „Yonhap“, dass Südkorea und die USA derzeit keine Militäreinsätze, einschließlich der Seeblockade gegen Nordkorea, planten.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Nordkorea hatte in der Nacht zum 29. November einen Raketenstart durchgeführt. Wie die Führung des Landes mitteilte, habe eine neuartige Rakete vom Typ Hwasong-15 in 53 Minuten eine Höhe von 4475 Kilometern erreicht und sei 950 Kilometer weit geflogen. Die Rakete soll im Japanischen Meer, 210 Kilometer von der japanischen Präfektur Aomori entfernt, niedergegangen sein.

Nach Behauptung der nordkoreanischen Behörden liegt das gesamte Territorium der USA in der Reichweite von Hwasong-15. Wie Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un dazu äußerte, markiere der erfolgreiche Raketenstart „einen historischen Erfolg beim Abschluss der nuklearen Aufrüstung“ seines Landes.