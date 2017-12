Flaggen verbrannt: Antiisraelische Proteste in Deutschland – FOTOs & VIDEOs

In deutschen Städten haben Demonstrationen stattgefunden, deren Teilnehmer israelische Flaggen verbrannt und radikale Parolen gerufen haben. Die Menschen haben gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt von Israel anzuerkennen, protestiert.

In Berlin versammelten sich am Freitag vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor etwa 1200 Demonstranten, berichtet die „Welt“. Zahlreiche Palästinenserfahnen hätten sie unter anderem mitgehabt. Laut der Polizei, die mit rund 450 Einsatzkräften vor Ort war, haben die Protestierenden zwei israelische Flaggen verbrannt.

Da war die Stimmung vorm #BrandenburgerTor noch verhältnismäßig ruhig. Später wurde eine Fahne mit Davidstern verbrannt und Hamas-Fahnen gezeigt. Das Mobilisierungspotential gewalttätiger IslamistInnen in Berlin ist beunruhigend. #Islamismus #Jerusalem pic.twitter.com/gWn2woUXTz — Henning Flaskamp (@HerrDienst) 8 декабря 2017 г.

Wie das „Jüdische Forum“ via Twitter mitteilte, hätten die Demonstranten außerdem antisemitische Parolen gerufen und Flaggen der radikalislamischen Hamas gezeigt. Zum Ende der Demonstration hätten die Teilnehmer versucht, Absperrgitter zu überwinden und Polizisten mit Gegenständen beworfen.

Teilnehmer einer palästinensischen Kundgebung verbrennen Fahne mit Davidstern und zeigen Fahnen der islamistischen Hamas, Fatah u.a. vor Botschaft der USA in Berlin. Nun Gerangel mit Polizei. #Jerusalem pic.twitter.com/YeSVuXzqqa — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 8 декабря 2017 г.

In München mussten am Samstag die Veranstalter eine friedliche Demonstration wegen radikalen Palästinensern abbrechen, schreibt „Huffington Post“. Demnach hätten die Teilnehmer radikale Parolen skandiert, antiisraelische Plakate sowie Symbolik der Fatah zur Schau gestellt und sich zur Hamas bekannt. Den Veranstaltern sei es nicht gelungen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Darum sei die Kundgebung beendet worden.

In München findet gerade die Kundgebung „Jerusalem für ALLE“ statt. Skandiert wird „Wir wollen Frieden.“ Hochgehalten wird direkt neben dem Veranstalter ein Plakat auf dem Israel nicht mehr existiert. pic.twitter.com/F9RI9lGnMC — Dominik Krause (@dominik_krause) 9 декабря 2017 г.

#münchen #0912 Demo „Jerusalem für alle“. Unter die Rufe „Terroristen raus“ mischen sich vereinzelt Stimmen „Israelis raus“ pic.twitter.com/p6Bz7135fR — Anne Wild (@annewild_muc) 9 декабря 2017 г.

US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt. Diese Entscheidung hatte er am Mittwoch im Weißen Haus verkündet. Er habe das State Department beauftragt, mit den Vorbereitungen für die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen, hatte der Staatschef hinzugefügt. Politiker aus aller Welt warnen Trump in diesem Zusammenhang vor einer Eskalation und gefährlichen Folgen für die Stabilität der Region. Der US-Präsident selbst hatte geäußert, Washington werde sich bei der Regelung des palästinensisch-israelischen Konfliktes an die Prinzipien einer friedlichen Koexistenz beider Staaten halten.