London, Berlin, Athen oder auch andere Städte in der Welt haben in der Vergangenheit einen ihrer Flughäfen geschlossen. Kein Flugzeug landet mehr dort. Kein Fluggast kauft dort Tickets. Doch manche Abenteuersüchtige dringen in abgesperrte Gelände ein, um beeindruckende und halbgespenstische Fotos aufzunehmen.

Berlin

Die „Mutter aller Flughäfen“, wie der Flughafen Berlin-Tempelhof vom Architekten Norman Foster bezeichnet wurde, war seit 1923 in Betrieb. Hier kamen Marlene Dietrich, Maria Callas, Tom Cruise und andere Schöne und Reiche an. Laut Medien war der Flugbetrieb defizitär, deswegen wurde Tempelhof geschlossen. Nach monatelangen Verzögerungen trafen am 4. Dezember die ersten Bewohner in Berlins größtem Containerdorf für Flüchtlinge ein, meldete die „Berliner Zeitung“. Das Dorf befindet sich auf dem Territorium des ehemaligen Flughafens Tempelhof.

Athen

Der Flughafen Athen-Ellinikon war von 1938 bis 2001 der Hauptverkehrsflughafen der griechischen Hauptstadt Athen. Doch wurde er vom neuen Flughafen „Eleftherios-Venizelos“ abgelöst und geschlossen. Jährlich hatten sich im Ellinikon bis zu 12 Millionen Fluggäste registriert. In einem der Terminals befindet sich ein Museum. Ein Teil des alten Flughafens wurde in einen Sportpark für die Olympischen Spiele 2004 umgewandelt. In den verlassenen Gebäuden wohnten bis 2016 illegale Flüchtlinge aus Syrien, bis sie von dort evakuiert wurden.

Nikosia

Der internationale Flughafen der Republik Zypern wurde in den 1930er Jahren eröffnet und bis 1974 genutzt. Er musste schließen, da sein Gebiet zur UN-Schutzzone erklärt wurde.

Ciudad Real

Der Flughafen Ciudad Real (südlich von Madrid) war der erste private Flugverkehrspunkt Spaniens. Die Errichtung kostete mehr als eine Milliarde Euro. Er verfügte über eine der größten Start- und Landebahnen in Europa. In Betrieb war er jedoch nur von 2009 bis 2012, danach ging er pleite und wurde stillgelegt. Es gab mehrere Versuche, Ciudad Real zu versteigern, bis ihn 2015 das Unternehmen CR International Airport kaufte. Dieses will ihn laut Medien wieder in Betrieb setzen.

Donezk

Der internationale Flughafen in der ukrainischen Stadt Donezk wurde im Jahr 1931 errichtet. Zu Sowjetzeiten trug er Stalins Namen. Später wurde der Flughafen in „Sergei-Prokofjew-Flughafen“ umbenannt. Im Jahr 2012 fanden dort Umbauarbeiten statt, die laut Medien 875 Millionen US-Dollar kosteten. 2014 wurde er von den ukrainischen Behörden stillgelegt und danach wegen der Kriegshandlungen im Donbass komplett zerstört.

London

In der Nähe der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, London, gibt es mehrere geschlossenen Flughäfen, deren Schicksal sich unterschiedlich entwickelt hat. Der Croydon Airport im Süden von London war von 1929 bis 1959 in Betrieb und der Hauptflughafen der Stadt. Der Flugverkehr wuchs ständig, bis es keinen Raum für eine weitere Expansion gab. Nun befinden sich an dieser Stelle ein Hotelkomplex und ein Park.





Der Kent International Airport im Südosten Englands wurde noch im Jahr 1916 errichtet. Im Jahr 2014 wurde er aus Kostengründen geschlossen. Seine täglichen Verluste betrugen damals bis zu 10.000 Pfund. Rund 150 Mitarbeiter wurden entlassen. Einige von ihnen gründeten die Organisation „Save Manston Airport“. Derzeit wird an Investitionsprojekten gearbeitet, dank denen der Flughafen seinen Betrieb wieder aufnehmen könnte.

Der andere ehemalige Flugplatz, Hendon, hatte mehr Glück. Seit 1972 befindet sich dort das Luftwaffenmuseum des Vereinigten Königreichs.



Rafah

Der internationale Flughafen, benannt nach dem Palästinenserführer Jassir Arafat, war in der Stadt Rafah am Südrand des Gazastreifens seit dem Jahr 1998 in Betrieb. Im Dezember 2001 zerstörte die israelische Luftwaffe eine Radarstation und einen Kontrollturm des Flughafens. Im Januar 2002 schnitten Bulldozer fast die ganze Asphaltdecke ab. Das Personal blieb bis 2006, jedoch landetet kein Flugzeug mehr dort.

