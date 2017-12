Australien: Todesinsel zeigt ihre Leichen

Wir schreiben das Jahr 1628: Ein Handelsschiff verlässt die Niederlande in Richtung Indonesien, 350 Menschen sind an Bord. Am Zielhafen wird die „Batavia“ niemals ankommen: Was ihrer Crew und den Passagieren bevorsteht, liest sich wie ein Horror-Roman. Spuren dieser Geschichte sind jüngst entdeckt worden.