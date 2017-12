Wie Putin über Syrien beschützt wurde: Su-30 dicht am Präsidentenjet - VIDEO

Präsident Wladimir Putin hat am Montag überraschend den russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien besucht. Auf dem Flug ins Kriegsgebiet wurde die Präsidentenmaschine von mehreren Kampfjets beschützt.

Ein von mitfliegenden Journalisten veröffentlichtes Video zeigt Putin, der aus dem Flugzeugfenster sein Geleit beobachtet. Einmal kommt eine Su-30 so nahe, dass man fast das Gesicht des Piloten erkennen kann.

Как защищали Путина в небе Сирии: Истребители ВКС России прикрывают борт президента pic.twitter.com/MIrkhIyHP9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 декабря 2017 г.

Bei seinem Besuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der nordwest-syrischen Provinz Latakia traf sich Putin mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und ordnete den Rückzug eines Großteils der russischen Truppen aus dem Land an. Sowohl die Basis Hmeimim in der westlichen Provinz Latakia als auch die Marinebasis Tartus sollen jedoch beibehalten werden.