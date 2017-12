Alternative Nachrichten 2: Alien-Invasion ist im Anmarsch

Es ist Jahresende, draußen ist es kalt und dunkel. Vielleicht blühen gerade deshalb in diesen Monaten verschiedenste Theorien auf, die das Ende der Welt in der nächsten Zeit vorhersagen. Keine Ausnahme bildet da die recht konsolidierte Gemeinschaft der Ufologen, die nun eine „Alieninvasion“ erwartet, wie die russische Zeitung „MK“ berichtet.

Bereits im laufenden Monat erwartet die weltweite Ufologen-Community das Eintreffen von Vertretern einer außerirdischen Rasse auf unserem Planeten. Eine ganze Flotte von Alienschiffen soll auf dem Weg zur Erde sein.

© Fotolia/ Johan Swanepoel Alternative Nachrichten: Inder nennen Datum und Quelle von baldigem Weltuntergang

Die ersten Meldungen diesbezüglich kamen bereits im September auf.

Damals haben einige Ufo-Kenner erklärt, hunderte Raumschiffe würden sich angeblich unserem Sonnensystem nähern.

Nach ihren „Berechnungen“ müsste die kosmische Armada uns in etwa im Dezember – also jetzt – erreichen. Einige Schiffe sollen gar bereits in die Erdatmosphäre eingedrungen sein.

Auch wenn die meisten Erdenbewohner dies nicht mitbekommen haben – „prominente“ Ufologen und Konspirologen drängen darauf, dass sich die Häufigkeit von außerirdischen Erscheinungen erheblich gesteigert habe.

Eine eigens entwickelte Interaktive Karte der außerirdischen Erscheinungen auf der Seite „Ufostalker“ registriert beispielsweise penibel alle Landungen, Vorbeiflüge oder anderweitigen Aktionen von angeblichen Außerirdischen auf unserem Planeten – und diese sollen sich erheblich intensiviert haben.

„Konservativere“ Wissenschaftler bezweifeln dagegen, dass die Erde im Moment das Ziel einer verdeckten Alien-Invasion ist.

Die meisten Forscher streiten allerdings nicht die wahrscheinliche Existenz von intelligentem außerirdischem Leben ab.

Die Zahl von potentiell bewohnbaren Planeten allein in unserer Galaxie ist einfach zu gewaltig. Und da weder unser Planet noch unser Sonnensystem somit in irgendeiner Weise unikal im Universum sind, ist die Existenz von außerirdischem Leben allein aus der Sicht der reinen Wahrscheinlichkeitsrechnung anzunehmen.

Dennoch bezweifeln zahlreiche Forscher, dass eine hochentwickelte Spezies sich nach der Entdeckung der Menschheit auf den Weg zur Erde machen würde.

Der Aufwand sei einfach viel zu groß – und wir vermutlich viel zu uninteressant für eine Rasse, die interstellare Weltraumflüge beherrscht.