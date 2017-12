New Yorker Explosion: Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt als Inspiration? – Medien

Der mutmaßliche Selbstmordattentäter Akayed Ullah soll bei der Planung seiner missglückten Attacke von Anschlägen der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“) auf Weihnachtsmärkte in Europa inspiriert worden sein. Dies berichtet die Zeitung „The New York Times“ unter Berufung auf Quellen in Sicherheitskreisen.

Der 27 Jahre alte Akayed Ullah soll seinen Angriff als Vergeltung für US-Luftangriffe in Syrien und anderen Orten geplant haben.

Aus Weihnachtsplakaten habe er einen Ort für seine Attacke gewählt. Unter anderem soll ihn der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahre 2016 inspiriert haben.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan war es am Montag zu einer Explosion gekommen. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hat bei einer Pressekonferenz bestätigt, dass die Explosion ein Terroranschlag war. Der Anschlag habe allerdings nicht zu Opfern oder großen Schäden geführt. Laut Medienberichten hat Akayed Ullah aus Bangladesch versucht, mit einem selbstgebauten Sprengsatz einen Selbstmordanschlag auf eine U-Bahn-Station zu verüben.

Allem Anschein nach war der Sprengsatz jedoch nicht stark genug und konnte nur den Täter selbst gefährlich verletzen.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass als Motiv für die Attacke die jüngste Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch den US-Präsidenten Donald Trump zu betrachten sei.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Zu der Tat bekannte sich der IS („Islamischer Staat“, auch Daesh).