Saakaschwili unter Drogen? Gerichtssaal-VIDEO wirft Fragen auf

Der ukrainische Blogger Miroslaw Oleschko hat Videos aus dem Gerichtssaal in Kiew veröffentlicht, in dem im Fall von Michail Saakaschwili verhandelt wurde. Anhand der Aufnahmen will der Blogger beweisen, dass der ehemalige georgische Präsident und oppositionelle ukrainische Politiker angeblich unter Drogeneinfluss gestanden hat.