Neue Funde bei Suche nach „San Juan“

Dabei gehe es um zwei Objekte, die vom Unterwassergerät CURV21 entdeckt und vom US-Schiff „Atlantis“ untersucht worden seien. In 650 Meter Tiefe soll ein ein Meter langer Stein gefunden worden sein.

In einer Tiefe von 139 Metern habe das britische Patrouillenschiff „HMS Protector“ ein versunkenes Schiff gefunden, berichtet die russische Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ unter Berufung auf Angaben der argentinischen Marine.

© REUTERS/ Marcos Brindicci Verschollenes argentinisches U-Boot: Neues Objekt in Suchgebiet entdeckt

Das argentinische U-Boot „ ARA San Juan “ war am 15. November vom Radar verschwunden, als es auf der Fahrt von der Marinebasis Ushuaia zu seinem Stützpunkt in Mar del Plata unterwegs war. Zum Zeitpunkt der letzten Funkverbindung mit der „ ARA San Juan “ befanden sich 44 Menschen an Bord. Wie Enrique Balbi mitteilte, sei am Tag des Verschwindens des U-Boots im Südatlantik eine Explosion registriert worden, die mit der „ARA San Juan“ zusammenhängen könnte. Die argentinische Marine stellte am 1. Dezember die Suche nach möglichen Überlebenden ein.