Moskau: Ritterkämpfe unter Einsatz von schwerem Kriegsgerät – FOTOs

Das Ritterturnier in Moskau hat es den Einwohnern der russischen Hauptstadt ermöglicht, sich in die Atmosphäre des Mittelalters zurückzuversetzen. Lanzen, Schwerter, Streitäxte, aber auch schöne Frauen und leckeres Essen – alle Highlights des Ereignisses hat der russische Fotograf Max Woschanow in einer Fotostrecke für Sie zusammengestellt.