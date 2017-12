Berlin: Polizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher Islamisten in Neukölln

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, handelt es sich offenbar um mutmaßliche Gefährder und Islamisten.

„Die Durchsuchungen erfolgen auf Antrag und in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft“, erläuterte eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung.

Nach jüngsten Informationen seien mehrere Verdächtige festgenommen worden. Diese sollen aus dem Umfeld des Weihnachtmarkt-Attentäters Anis Amri stammen.

Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge sind Ausreisen in die Herrschaftsgebiete der Terrormiliz Daesh (auch IS, Islamischer Staat) in Syrien Grund für die Durchsuchungen gewesen.