USA entsenden Cybersoldaten in Kampfgebiete

Während die grundlegende Mission der Armee „angreifen und zerstören“ laute, sollen Cyber-Truppen ein etwas anderes Ziel haben, sagte US-Oberst Robert Ryan, der die auf Hawaii stationierte Kampfgruppe leitet.

„Nicht alles kann zerstört werden“, sagte er gegenüber Journalisten. „Wie kann ich mithilfe von nicht-kinetischen Mitteln Einfluss nehmen? Wie kann ich ein Ziel erreichen, Verwirrung stiften und dabei die Kontrolle gewinnen?“, so der Oberst.

Der Oberst des US-Cyber-Kommandos William Hartman teilte seinerseits mit, dass Cyber-Soldaten bereits seit sechs Monaten in Infanterieelemente integriert worden seien. Diese Militärs werden ihm zufolge „Operationen nach Bedarf durchführen“.

In den letzten drei Jahren trainierte die US-Armee, so AFP, ihre Soldaten für derartige Operationen in einem riesigen Zentrum in Südkalifornien.

Zwar gab Hartmann keine Details dazu an, was solche Truppen erreichen könnten, sagte aber, dass sie notwendige Informationen abfangen oder geplante Attacken vereiteln könnten.

Wie die „New York Times“ zuvor berichtet hatte, hatten Cyberkommandos „Implantate“ in die Netzwerke der Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) im Irak und in Syrien eingesetzt, was es den Experten erlaubt haben soll, das Vorgehen der Gruppen zu überwachen sowie die geheimen Mitteilungen der Kommandeure von Terroristen zu imitieren, so dass sich Kämpfer in Gebiete begaben, auf die Luft- oder Drohnenangriffe erfolgten.

Im Oktober hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, dass einige Länder Cybertruppen bilden, um mit deren Hilfe eigene geopolitische Aufgaben zu lösen.