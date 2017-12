Suche nach „San Juan“: Was fand russische Tauchdrohne?

Das russische Unterwassergerät „Pantera Plus“ fand demnach zwei versunkene Trawler, eine Anhäufung von Bodensediment und zwei Betonblöcke.

Laut dem Ministerium tauchte „Pantera Plus“ insgesamt zwölfmal in Tiefen von 135 bis 1050 Metern herab.

An Sucharbeiten nimmt demnach auch das russische hydrographische Schiff „Jantar“ teil.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass das britische Patrouillenschiff „HMS Protector“ in einer Tiefe von 139 Metern ein versunkenes Schiff gefunden habe.

© AP Photo/ Argentina Navy Neue Funde bei Suche nach „San Juan“

Das argentinische U-Boot „ ARA San Juan “ war am 15. November vom Radar verschwunden, als es auf der Fahrt von der Marinebasis Ushuaia zu seinem Stützpunkt in Mar del Plata unterwegs war. Zum Zeitpunkt der letzten Funkverbindung mit der „ARA San Juan“ befanden sich 44 Menschen an Bord. Wie Enrique Balbi mitteilte, sei am Tag des Verschwindens des U-Boots im Südatlantik eine Explosion registriert worden, die mit der „ ARA San Juan “ zusammenhängen könnte. Die argentinische Marine stellte am 1. Dezember die Suche nach möglichen Überlebenden ein.