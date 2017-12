„Opa Putin“: Russischer Präsident bringt Journalisten zum Lachen

© Sputnik/ Alexey Kudenko Dies führt zu Wirtschaftswachstum in Russland – Putin

Damit mehr Journalisten ihre Fragen stellen können, wollte Putin zusammen mit der Frage über seine Kandidatur und den bevorstehenden Wahlkampf von einer anderen Journalistin eine weitere Frage, wie er dachte, zum gleichen Thema hören.

Auf dem Plakat in ihren Händen las der russische Präsident: „Putin bye-bye!“ Die Frau korrigierte den russischen Staatschef und erklärte, es heiße: „Putin babaj“, was in der tatarischen Sprache „Opa Putin“ bedeute und gar nicht negativ gemeint sei. Das Publikum und auch Putin lachten herzlich.

In unserem Live-Ticker können Sie die Pressekonferenz nochmals nachlesen >>>