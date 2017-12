Irak: Knapp 40 IS-Kämpfer hingerichtet

Im Süden des Irak sind nach Angaben des dortigen Justizministeriums 38 ehemalige Kämpfer der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) hingerichtet worden.

Wie die Zeitung „The Independent“ am Donnerstag schrieb, befinden sich zurzeit Zehntausende Menschen in irakischen Gefängnissen, die unter Verdacht stehen, den IS unterstützt zu haben.

Gemäß irakischem Recht drohen den mutmaßlichen Terroristen die Todesstrafe oder lebenslanger Freiheitsentzug.

Die letzte derartige Hinrichtung soll in dem Land am 25. September stattgefunden haben. Damals sollen 42 IS-Kämpfer exekutiert worden sein.