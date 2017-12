St. Petersburg: FSB vereitelt für morgen geplanten Terroranschlag

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat sieben mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) festgenommen, die einen Terroranschlag für den 16. Dezember in St. Petersburg geplant haben sollen.

In einer offiziellen Mitteilung des FSB heißt es, dass die Verdächtigen Selbstmordanschläge in einer sakralen Institution sowie Morde an Bürgern und Zündungen von selbstgebastelten Spreng- und Brandvorrichtungen an öffentlichen Orten geplant hätten.

© Sputnik/ Igor Sarembo FSB vereitelt geplante IS-Anschläge zur Neujahrszeit

Bei den Festgenommenen sollen selbstgebastelte Sprengsätze und Bestandteile dafür, Waffen, Munitionseinheiten sowie extremistische Literatur beschlagnahmt worden sein.

Zudem wurde laut den FSB-Angaben ein Laboratorium zur Herstellung von Sprengsätzen vernichtet.

Die Terrorverdächtigen sollen von ihren ausländischen Chefs über die Messenger-App Telegram instruiert und kontrolliert worden sein.

Später veröffentliche die Behörde ein Video, in dem ein festgenommener mutmaßlicher IS-Anhänger sagt, dass er beabsichtigt habe, Terroranschläge in St. Petersbug zu verüben.

Am 12. Dezember war mitgeteilt worden, dass Russlands Inlandsgeheimdienst FSB eine Terrorzelle aufgedeckt habe, die Anschläge in den Neujahrsfeiertagen und vor den Präsidentschaftswahlen in Russland geplant haben soll.