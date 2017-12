Lädt wie am nassen Schnürchen: Neue Internet-Technik in England erprobt

Das war ursprünglich eigentlich nur ein Witz. Bis ein Mitarbeiter eines britischen Internetanbieters es mal in einem Versuch ausprobiert hat: Er nahm ein Zwei-Meter-Seil, tränkte es mit Salzwasser und schloss es an eine Datenquelle an. Und tatsächlich: Der Erfinder hat einer Übertragungsrate von 3,5 Mbit pro Sekunde gemessen, wie das Portal schreibt.

Das Ergebnis kann sich selbst nach heutigem Maßstab sehen lassen. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass Übertragungsgeschwindigkeiten von 56 Kbit pro Sekunde der Standard waren, so das Portal.

Der Pressesprecher des britischen Internetproviders scherzt, man könne die neue Technologie auch zum Telefonieren verwenden. Dafür schließe man nur zwei Blechdosen an die beiden Enden des Seils an.