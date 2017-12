Postsowjetischer Stil erobert Italien – FOTOs

Die italienischen Fans des Modedesigners haben in den sozialen Netzwerken die Gemeinschaft „Gosha Rubchinskiy Talk Italia” gegründet, wo sie ihre Meinungen über den Designer und seine Kollektionen austauschen.

Публикация от Gosha Rubchinskiy Talk (@gosha_talk) Мар 24 2017 в 3:31 PDT

Federico Barengo, ein 22-jähriger Architektur-Student an der Universität La Sapienza Rom, ist einer von ihnen. In einem Gespräch mit Sputnik Italia erzählte er von seinen Eindrücken der Marke des russischen Designers.

„Ich habe Gosha Rubchinsky erstmals bei einem US-Forum für Streetwear vor etwa drei Jahren gesehen, wo junge Designer ihre Marken vorgestellt haben“, erinnerte er sich.

Einer der Vorteile der Marke des russischen Designers ist ihm zufolge, dass jener großen Wert auf das Preis-Leistungsverhältnis lege, sodass man seine Mode kaufen könne, ohne dabei ein Vermögen auszugeben. Dafür müsse man aber wissen, wo seine Kollektionen zu finden seien, da es sie nur in wenigen Geschäften gebe.

Публикация от Gosha Rubchinskiy Talk (@gosha_talk) Мар 14 2017 в 1:09 PDT

„Hier in Rom kaufe ich Kleidung von Gosha Rubchinsky in der Boutique Degli Effetti“, erläuterte der 22-Jährige.

„Öfters sind nur gebrauchte Sachen aus seinen Kollektionen zu finden, aber auch preisgünstig. Wenn du also von einer Sache von Gosha genug hast, kannst Du sie leicht weiterkaufen und das ausgegebene Geld zurückgewinnen“, fügte er hinzu.

Das Tolle am Stil: Die Kleidung könne jeden Tag und zu fast jedem Anlass getragen werden, auch in der Schule oder auf der Uni. Zugleich sei die Marke außergewöhnlich, womit sie sich von anderen unterscheide. All dies sei für junge Italiener wichtig.

© Foto: Rustextile Internationales Modeforum in Sankt Petersburg 15

Публикация от ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) Дек 11 2017 в 8:31 PST

In Italien könne sich der russische Modedesigner also schon der Beliebtheit vieler Fans erfreuen, nicht zuletzt auch deshalb, weil er mit alten italienischen Sportlabels wie Sergio Tacchini, Robe di Kappa und Fila kooperiere.

Aber der 22-Jährige kennt auch andere russische Marken, wie er stolz preisgab: Aeroflot, Gazprom, Tscheburaschka (eine Film- und Romanfigur, die ursprünglich aus der Sowjetunion stammt) sowie die Wodka-Marken Smirnoff und Stolichnaya.