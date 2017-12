UN-Bericht: Welche Touristen prassen am meisten?

© REUTERS/ TIMA Russische Touristen dürfen jetzt ohne Visa in Iran

Den ersten Platz in der Liste nimmt demnach Brasilien ein, dessen Bürger in diesem Jahr um 33 Prozent mehr für Reisen ins Ausland ausgegeben haben als noch 2016. Weitere Spitzenreiter sollen China, Südkorea, die USA, Kanada und Italien sein.

„Das ist das beste Ergebnis der letzten Jahre“, kommentiert der UNWTO-Generalsekretär Taleb Rifai den Bericht. „Es demonstriert die gestiegene Nachfrage nach Reisen, die Verbesserung der Situation in der Weltwirtschaft sowie einen Boom der Destinationen, die in den vergangenen Jahren Rückgänge hinnehmen mussten.“

Der UNWTO zufolge reisten von Januar bis Oktober 2017 weltweit rund 1,1 Milliarden Menschen, was um sieben Prozent mehr als im gleichen Vorjahrszeitraum ist. Die am meisten besuchten Regionen sollen Mittelmeergebiete und Südeuropa sein. Dort sei die „Touristenflut“ um 13 Prozent gestiegen. Reisen in die USA hätten sich hingegen verringert.