Vom Lada-Virus befallen: Was russische Autos bei Deutschen so beliebt macht

Russische Autos werden immer beliebter im Ausland, wie jüngste Statistiken der Föderalen Zollbehörde zeigen. Im Interview mit Sputnik erläuterte Jürgen Dannwolf vom Lada Club Deutschland, was es mit dem Hype um die russischen Karren auf sich hat.

Was konkret Deutschland angehe, gebe es dort noch nicht allzu viele Fahrzeuge aus Russland, sagte er, „aber man merkt deutlich einen Zuwachs, es sind nahezu ausschließlich Fahrzeuge der Marke Lada“.

Laut Dannwolf schätzen diejenigen, die einen Lada in Deutschland bzw. Europa kaufen, diese Autos für das „hervorragende Preis-Leistungsverhältnis“. Außerdem seien die Wagen für ihre Robustheit und „lange Laufleistung“ bekannt.

Zu anderen Vorteilen eines Ladas zählen ihm zufolge der günstige Unterhalt, inklusive Reparatur, Versicherung und Ersatzteile. Außerdem seien diese Fahrzeuge preiswert im Verbrauch. Interessant sei auch, dass Lada „der einzige Hersteller mit serienmäßigem Gasantrieb“ sei.

Dem Lada-Club-Vertreter zufolge gibt es aber auch einige Nachteile, wie beispielsweise ein „sehr dünnes Händlernetz“ in Deutschland. Außerdem sei die Auswahl an Fahrzeugen und Fahrzeugvarianten im Land zu niedrig, es seien „so gut wie keine Sonderausstattungen möglich“. Was die Farbauswahl und Teile zur Individualisierung betreffe, sehe es auch schlecht aus.

Der absolute Favorit der russischen Produktion, so Dannwolf, sei der Lada Vesta. Das Auto habe ein „topmodernes Design mit hervorragender Grundausstattung“. Aber auch der Lada Priora sei ein „zuverlässiges Brot-und Butterauto“.

Letzteres fahre er selbst als Alltagswagen. Dabei habe der Lada-Fan auch einen Zweitwagen des Modells Samara.

Damit ende die Lada-Kollektion des Deutschen aber nicht: Er sei außerdem im Besitz der Modelle 110 und 2104. Und auch ein Traumauto habe Dannwolf – das 2107, Jahrgang 1987.

Der Grund für diese stolze Sammlung sei einfach: „Lada war schon immer ein Traum von mir, schon als Kind. Ein Onkel von mir hatte damals einen wunderschönen 2106. Es war für mich immer eine Sensation, wenn ich da mitfahren durfte. Manchmal durfte ich, auf dem Schoß meines Onkels, den Wagen lenken.“

Für den kleinen Lada-Fan damals sei dies das höchste gewesen. Beeindruckt habe ihn zu dem Moment der Wagen in Dunkelblau.

„Damals hatte ich mir geschworen, mein erster fabrikneuer Wagen wird ein Lada sein. Das war dann auch ein Samara 1100“, erinnerte er sich.

„Seither hat mich der Lada-Virus befallen und ich komme nicht mehr weg von diesem Automobil. Selber bin ich Inhaber einer Firma und mein 2108 sowie der 2172 sind im Firmenfuhrpark.“

Zurzeit werde im Unternehmen sogar überlegt, ein weiteres Auto des Modells 2131 zu erwerben.

