Laut einer Meldung von Euronews hat der Südwind den Müllhaufen aus Albanien angeweht. Der alte Hafen sei nun mit Plastiktüten, Flaschen, Ästen und Abfällen jeder Art überschüttet.

Viele Einheimische sagen, sie hätten so etwas noch nie gesehen. Dies sei die größte Verschmutzung, an die sie sich erinnern könnten.

Die Reinigung des Hafens begann bereits am Samstag und dauerte das ganze Wochenende an. Am Montag wurde ein Video der großen Rettungsoperation auf YouTube veröffentlicht. Neben den lokalen Stadtwerken beteiligten sich auch Feuerwehrleute, Taucher sowie Einheimische.